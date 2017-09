Près de la moitié des Français en déficit

L’information n’est pas anodine. D’après l’étude nationale Nutrition Santé, plus de 45 % des Français seraient en déficit de vitamine D. Les personnes résidant dans les départements du Nord de la France sont plus exposées. Les niveaux de vitamine D dépendent en effet de l’ensoleillement. Plus le corps reçoit de lumière naturelle, plus il en produit.

Pour ceux qui manqueraient de soleil, les supplémentations existent. Mais attention à ne pas en abuser. La vitamine D prise à fortes doses (taux sanguin supérieur à 200 nm/L) peut s’avérer toxique.

« Elle entraîne alors une hypercalcémie qui peut se caractériser notamment par une anorexie, des nausées, une polyurie, une constipation, de la fatigue, une perte de poids, des céphalées, une dépression, des calcifications rénales et vasculaires, de l’hypertension et une anémie. Lors d’intoxications sévères, l’hypercalcémie peut conduire à une insuffisance rénale irréversible et à une insuffisance cardiaque pouvant entraîner le coma et la mort », précise la Haute Autorité de santé (HAS).

« Plus de recherches sont nécessaires pour déterminer la dose optimale de vitamine D pour réduire le risque de sclérose en plaques, estime Kassandra Munger. Mais un apport suffisant en vitamine D au cours de la vie va, de toute façon, avoir de multiples bénéfices sur la santé. »

L’hiver approche. Il va bientôt être temps de prendre sa cuillère d’huile de foie de morue.