Effets secondaires

Pilule : un livre relance la polémique

Dans un livre, une journaliste revient sur le débat autour de la pilule et assure qu'elle présenterait plus de risques que de bénéfices pour les femmes.

Alors que la pilule contraceptive fêtera son 50e anniversaire en décembre, sa réputation est à nouveau entachée. Dans son livre « J’arrête la pilule », Sabrina Debusquat n’hésite pas à comparer cette contraception à une castration chimique, en raison de la perte de libido qu’elle entraînerait. Cette journaliste avance également que le petit cachet serait à l’origine de dépression, de cancers mais aussi de pollution chimique (voir encadré). Un sombre tableau qui fait craindre « un nouveau scandale sanitaire » à l’auteure. L'ouvrage fait en tout cas déjà polémique dans un contexte de défiance.

De fait, depuis le scandale des pilules de 3e et 4e générations – responsables d’une hausse du risque de thrombose veineuse –, les Françaises ont de moins en moins recours à la pilule. Selon une étude de l’Ined parue en 2014, près d’une femme sur cinq a confié avoir changé de contraception après le débat de 2012-2013. Les pilules incriminées disparaissent peu à peu des ordonnances, et laissent place aux pilules de 1ère et 2e générations.



Diversification des contraceptions

De plus, des milliers de femmes ont adopté une nouvelle méthode de contraception. Entre 2010 et 2013, l’usage de la pilule a baissé de 50 à 41 %, au profit du stérilet ou du préservatif. Mais, fait inquiétant, les réquisitoires contre la pilule ont détourné certaines femmes des méthodes pharmacologiques pour des méthodes dites « naturelles », comme le retrait lors d’un rapport sexuel ou l’abstinence lors des périodes de fécondabilité. Or, il est établi que ces options sont loin d’être efficaces.

S’il est difficile de prédire si les effets de ce débat seront durables, il est fort probable que ce nouvel essai suscite à nouveau un désamour.