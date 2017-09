Congrès de pneumologie

Asthme : trop d'antibiotiques prescrits aux enfants

Les enfants asthmatiques recevraient davantage d'antibiotiques que les autres. Des prescriptions inutiles qui favorisent l'antibiorésistance.

Les médecins prescriraient plus d’antibiotiques aux enfants asthmatiques qu’à leurs camarades, même lorsque ces médicaments sont inutiles, s’inquiète une étude présentée ce week-end au congrès de European Respiratory Society organisé à Madrid (Espagne). Une surutilisation d’autant plus préoccupante qu’elle favorise l’émergence de souches bactériennes résistantes.

Les chercheurs de l’université Erasmus (Pays-Bas) estiment qu’une méconnaissance de la maladie asthmatique ou qu’un non-respect des recommandations est à l’origine de ce mésusage. « Les symptômes de cette maladie chronique peuvent être confondus avec ceux d’une infection des voies respiratoires, a commenté le Dr Esmé Baan, responsable des travaux. Cependant, les recommandations internationales et nationales disent clairement que les antibiotiques ne doivent pas être donnés en cas d’exacerbation de la maladie asthmatique car ceci est rarement liée à une infection bactérienne. »



Prescriptions massives et irraisonnés

L’équipe de recherche s’est appuyée sur le suivi de 1,5 million d’enfants britanniques, dont 150 000 enfants asthmatiques, ainsi que 375 000 petits néerlandais, dont 30 000 asthmatiques. Des cohortes importantes qui ont permis aux chercheurs de comparer la prescription d’antibiotiques chez ces enfants, mais aussi entre les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. Les médecins précisent que ces deux pays de l’Union européenne respectent les mêmes recommandations de traitement pour l’asthme.

Il apparait que dans ces deux pays, les enfants souffrant de cette inflammation des bronches sont 1,6 fois plus susceptibles de recevoir des antibiotiques que les autres enfants. L’amoxicilline est le traitement le plus prescrit en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas.

En revanche, les chercheurs ont noté que la prescription d’antibiotiques dans la population générale est deux fois supérieure chez nos voisins Outre-Manche qu’au pays des tulipes.



Pire chez les gros consommateurs ?

Toutefois, les tendances sont similaires dans les deux pays. Les chercheurs suggèrent ainsi qu’il est très probable de retrouver cette sur-prescription d’antibiotiques dans d’autres pays. Et sachant les Pays-Bas ont l’un des taux d’utilisation des antibiotiques le plus bas d’Europe, les médecins estiment que la situation pourrait être pire dans les pays les plus consommateurs d’antibiotiques que sont l’Espagne, le Portugal ou encore la France.

En effet, notre pays occupe la 3ème place sur le podium des plus gros consommateurs d’antibiotiques derrière la Grèce et la Roumanie. En 2015, 786 tonnes de médicaments destinés à la santé humaine ont été vendus. Tous les experts sont pourtant unanimes : entre 30 et 50 % des prescriptions sont inutiles. « L’usage inapproprié des antibiotiques peut être nocif pour les patients à l’échelle individuelle, mais aussi pour la population dans son ensemble car il devient de plus en plus difficile de contrôler la propagation d’infections difficilement traitables », a soulevé le Dr Baan.

« Ces médicaments doivent seulement être utilisés lorsque l’infection bactérienne est clairement identifiée, comme dans le cas d’une pneumonie par exemple », a insisté le médecin, ajoutant qu’il « fallait décourager les médecins de prescrire des traitements inutiles, sinon nous courons leur risque de rencontrer davantage d’infections multirésistantes dans le futur. »