Thérapie simple et efficace

Pourtant, ce syndrome pourrait être soigné. Une étude dirigée par le Pr Tyrer, et publiée dans le journal du NIHS britannique montre l’efficacité des TCC. Elle a été menée sur 444 patients souffrant de troubles hypocondriaques à différents niveaux de sévérité. Ils ont suivi en moyenne six séances d’une heure.

Au bout d’un an, l’hypocondrie des personnes les plus atteintes avait diminué, de « sévère » à « modérée », rapportent les chercheurs, avec des symptômes anxieux et dépressifs en baisse, notamment chez les patients craignant des problèmes cardiaques. Quatre ans plus tard, les effets de la thérapie étaient encore présents.

Ces thérapies sont simples à mettre en œuvre. « La TCC permet aux thérapeutes sans expérience de se former facilement, estime le Pr Tyrer. Elle a le potentiel pour être largement utilisée dans un cadre hospitalier. »