Science du paranormal

Le vampire résulte d’une mutation génétique

Une maladie congénitale provoque des symptômes qui font penser à la description d’un vampire. Des gènes impliqués ont été identifiés.

Une personne au visage blafard et fatigué, sensible à la lumière et ne sortant que la nuit… Voilà la description d’un informaticien ou d’un vampire. En y ajoutant la consommation de sang, le doute disparaît.

Mais ce stéréotype du vampire est étrangement proche des symptômes d’une maladie rare, qui concerne moins d’une personne sur 75 000. Il s’agit de la protoporphyrie érythropoïétique (PPE). La pathologie, dont la principale manifestation est la photosensibilité de la peau, apparaît en général dans l’enfance.

Des chercheurs du Boston Children’s Hospital (Etats-Unis) ont identifié un gène du chromosome 15 dont la responsabilité est engagée dans le développement de cette maladie. Ils publient leurs résultats dans la revue PNAS.

Les vampires anémiés

Chez les personnes affectées, la peau est tellement sensible qu’une exposition prolongée à la lumière, notamment à la lumière naturelle, peut provoquer des cloques douloureuses et défigurantes. Mais ce n’est pas le seul symptôme.

« Les personnes souffrant de PPE souffrent d’anémie chronique, ce qui provoque une fatigue importante et les fait paraître très pâles, avec une photosensibilité accrue, explique le Dr Barry Paw, hématologue au Boston Children’s Hospital. Ils ne peuvent pas sortir à l’air libre, car même les jours nuageux, les rayons ultraviolets sont suffisants pour provoquer des cloques et des défigurations sur les zones exposées du corps, comme les oreilles et le nez. »