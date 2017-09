Avec les métabolites

Chirurgie : un stylo détecte les cellules cancéreuses en 10 secondes

En distinguant en temps réel les cellules saines des cellules cancéreuses, le dispositif aide les chirurgiens à identifier avec précision la zone tumorale à retirer.

« Si vous parlez à des patients à leur sortie d’une opération d’une tumeur cancéreuse, la plupart vous diront d’emblée « J’espère que le chirurgien a retiré tout le cancer » », explique Livia Eberlin, chimiste à l’université du Texas à Austin (États-Unis). Les chirurgiens le souhaitent aussi, mais pendant l’intervention, il leur est parfois difficile de distinguer les cellules cancéreuses des autres, et donc de déterminer avec précision la zone à retirer.

Pour leur faciliter la tâche, Livia Eberlin et son équipe ont inventé un petit dispositif, qu’ils ont baptisé MasSpec Pen. Il ressemble à un stylo et fournit cette information essentielle, en seulement 10 secondes. Il serait, en plus, précis à 96 %.

150 fois plus rapide

Aujourd’hui, lorsque le chirurgien opère une tumeur et qu’il a un doute sur les limites de la zone à retirer, il demande ce qu’on appelle un examen extemporané. Il prélève un bout de tissu et fait appel à un anatomopathologiste pour procéder à une analyse rapide.

Mais le verdict prend environ 30 minutes, soit entre 150 et 200 fois plus longtemps que le MasSpec Pen. Il n’est pas toujours fiable non plus. Dans 10 à 20 % des cas, les résultats seraient difficiles à interpréter.

Plus précis, plus sûr

Le gain de temps à lui seul procure plusieurs avantages : la procédure peut être plus facilement répétée, et l’intervention écourtée. Ainsi, les risques d’infection et de complications des anesthésies sont diminuées.

« Dès qu’il est possible d’améliorer la précision, la rapidité ou la sécurité d’une opération chirurgicale, il serait dommage de s’en priver, estime le Dr James Suliburk, chirurgien spécialiste des maladies endocrines au Baylor College of Medicine, et qui a participé à l’étude. Cette technologie fait les trois. »