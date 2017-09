Neuf mois de thérapie

Mais les deux enfants, âgés alors de 13 mois, avaient des tissus cérébraux en commun. Ils ont dû, une fois les risques infectieux écartés après deux mois de surveillance en soins intensifs, se plier à une thérapie qui aura duré plus de neuf mois.

La chirurgie les a en effet fait régresser. Si Jadon s’en est plutôt bien sorti dès le début, Anias a eu plus de difficultés. Avant la séparation, certaines de ses fonctions étaient assurées par son frère.

Une nouvelle vie

Il doit désormais être alimenté par une pompe, et ne peut dormir sans une assistance respiratoire. Mais pendant les neuf mois de rééducation, il a fait d’énormes progrès, d’après ses thérapeutes. Physiquement, et au niveau cognitif. Il peut désormais rouler et s’asseoir, et utiliser le côté droit de son corps, notamment son bras, auparavant presque complètement inerte.

Il a également appris à dire quelques mots. Quand sa mère termine de lui lire une histoire, il a par exemple pris l’habitude de dire "Fin". « Il suit le chemin de son frère, ce qui est extrêmement encourageant, se réjouit Nicole, la mère. Il a juste besoin d’un peu plus de temps. »

Les deux garçons sont donc rentrés avec leurs parents dans la maison qu’ils ont habité seulement la moitié de leur courte existence. Leur père y a fait quelques aménagements, maintenant qu’ils sont séparés. Ils pourront fêter leur anniversaire le 9 septembre prochain, dans leur nouveau foyer. Une nouvelle vie commence.