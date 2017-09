Crises d’angoisse

Mais pour Stromae, ils auraient duré plus longtemps. Deux ans plus tard, il affirme qu’il souffre encore des effets indésirables du Lariam.

« Aujourd’hui, je suis encore sensible aux crises d’angoisse, ajoute-t-il. Il m’est déjà arrivé de devoir retourner d’urgence à l’hôpital. J’ai eu peu de regrets dans ma vie, mais si je pouvais revenir en arrière et éviter de prendre du Lariam, je le ferais sans hésiter. »

Un cas sur 10 000

En 2015, 500 000 personnes sont décédées du paludisme dans le monde, et plus de 200 millions l’ont contracté dans 91 pays, d’après les chiffres de l’OMS. Plus de neuf décès sur dix sont enregistrés en Afrique.

Si des vaccins font actuellement leur apparition, ils sont encore en cours d’évaluation. Pour éviter de contracter la maladie, il est recommandé aux voyageurs à destination de pays où le paludisme circule de prendre un traitement prophylactique, et le Lariam est souvent choisi pour son efficacité et sa prise habdomadaire, en comparaison d’autres molécules (chloriquine ou atovaquone-proguanil, doxycycline), qui doivent être pris tous les jours, et jusqu’à un mois après le retour de voyage.

Le Lariam est prescrit à des millions de touristes tous les ans, et une personne sur 10 000 serait atteinte par des « réactions graves », d’après son fabricant. Des victimes de ces effets secondaires seraient, d’après Marianne, en passe de lancer une class action contre Roche.