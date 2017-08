Evaluation de l'Anemf

Combien coûtent les études de médecine ?

Selon l'Anemf, les étudiants entrant en PACES débourse en moyenne près de 6 000 euros pour les frais d'inscription à la faculté mais aussi en cours privés.

Les études de médecine ne sont pas gratuites. Loin de là. La première édition de l’indicateur du coût de la rentrée de l’Association nationale des étudiants en médecine de France (Anemf) a estimé les dépenses à 5 749 euros pour la première année de médecine (PACES) et à 4 026 euros pour les étudiants en troisième année. Un coût élevé qui engendre une inégalité entre les étudiants les plus aisés et ceux originaires de familles précaires.

Pour analyser le coût de la rentrée, l’Anemf a imaginé un étudiant type (non boursier et ayant quitté le nid familial) en région parisienne et en province. Premier constat : les étudiants franciliens ont intérêt à avoir mis de côté leur argent de poche, ainsi que celui reçu à leur anniversaire et à Noël.



Le poids des prépas privées

Pour un jeune bachelier intégrant la PACES en Ile-de-France, le coût de la rentrée avoisine les 6 000 euros, contre 4 489 euros en province. Cet écart est essentiellement lié aux coûts des classes préparatoires privées devenues quasi-indispensables aux étudiants.

Le concours d’entrée en 2e année de médecine est, en effet, très difficile, à peine 17 % des carabins sont sélectionnés à l’issue du concours. Pour réussir, ils sont donc prêts à faire appel à ces structures qui organisent des concours blancs, des cours actualisés et des annales corrigées.

Mais, de fait, tous les étudiants ne peuvent pas se permettre ces écoles. « L’inscription à l’une de ces prépas privées représente en moyenne 25 fois le montant des frais d’inscription à l’université à Paris pour les non-boursiers, et 18 fois dans les autres régions », dénonce l’Anemf.



La pression des concours

Une inégalité retrouvée également en 3e année de médecine. A ce stade du cursus, les étudiants se préparent déjà aux épreuves classantes nationales (ECN) qu’ils passeront 3 ans plus tard. L’aide à la préparation aux examens coûte environ 2 260 euros en Ile-de-France et 1 526 en région.

Pour tous ces étudiants s’ajoutent entre 930 et 1 100 euros de frais de vie courante comme le loyer, le forfait téléphone et les transports.

« Ces différents enjeux mettent en lumière l’importance parfois négligée du facteur social pour la réussite des études supérieures. L’ANEMF ne manquera pas d’intégrer ces considérations dans sa grande concertation nationale sur le second cycle des études de médecine », commente l’organisation.