Reprise de l'épidémie

Pour ses modélisations, l’équipe internationale dirigée par le Pr Rachelle Walensky du Massachusetts General Hospital a projeté que l’administration Trump diminuerait d’au moins un tiers ses investissements.

Pour l’Afrique du Sud, pays qui compte le plus de personnes vivant avec le VIH, les conséquences seraient désastreuses. En 10 ans, 500 000 nouveaux cas seraient à déplorer et plus de 1,6 million de personnes décéderont du sida.

« Que l’indicateur soit la mortalité, l’espérance de vie ou encore les nouvelles transmissions, ces coupes produiront sûrement autant de mal que d’économie, regrette Linda-Gail Becker, présidente de l’International AIDS Society, présidente et l’un des auteurs de l’étude.

En Côte d’Ivoire, les décès associés au VIH augmenteront également de 35 % si ces économies sont mises en œuvre. « Au vu des progrès extraordinaires réalisés jusqu’ici, il est temps de redoubler d’efforts pour qu’on ne soit pas le témoin de l’échec d’un succès durement acquis », prévient Xavier Anglaret du Centre de recherche sur les maladies infectieuses et pathologies associées à Abidjan (Côte d’Ivoire).



Le temps des choix difficiles

Face à ce désengagement américain, les Etats devront assurer les financements des programmes de lutte. Mais sans cet apport extérieur, des choix difficiles seront à faire. En Afrique du Sud, les traitements seront destinés en priorité aux patients séropositifs les plus mal en point, tandis qu’en Côte d’Ivoire, l’hospitalisation des malades pourrait être écourtés. Ces choix difficiles sont ceux qui entraîneront le moins de décès, selon la modélisation des scientifiques.

« Notre objectif est de confronter les pays donateurs aux conséquences économiques et humanitaires de leur décision et d’aider les nations à répondre à cette situation de la manière la moins néfaste pour la population », explique David Paltiel, professeur de santé publique à l’université de Yale et auteur de l’étude.