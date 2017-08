Les réfugiés en première ligne

On y voit en effet, en plus de l’entretien avec le directeur d’hôpital, l’interview de deux réfugiés soudanais. L’un d’eux avait été arnaqué par l’hôpital, qui ne l’avait pas rémunéré pour son don illégal, et l’autre déclare même avoir été lynché après qu’a été rendu publique son don : le jeune homme était porteur du virus du sida.

L’Égypte tente de redorer son blason après avoir été désignée par Luc Noël, ancien coordinateur de l’Organisation mondiale de la santé, comme l’un des cinq pays les plus touchés par le trafic d’organes dans le monde. Des réfugiés en quête d’argent pour continuer leur migration, mais aussi de nombreux Égyptiens pauvres cherchant à survivre ou à éponger leurs dettes, passent sur la table d’opération.

Un trafic lucratif

Pour eux, l’appât du gain est tentant. L’opération interrompue par la police lors de l’opération de la police égyptienne aurait rapporté 8 500 euros au donneur, sans doute pour un rein et une partie de foie, comme cela se fait souvent.

Le trafic est aussi très rentable : d’après un rapport publié en août 2016 par le British Journal of Criminology, un simple rein peut ensuite être revendu jusqu’à 85 000 euros à des étrangers en quête d’une dernière chance. Lors des perquisitions suivant l’opération de décembre 2016, des millions de dollars avaient été retrouvés.