Les probiotiques c’est fantastique

La mise en place de l’essai et le traitement des résultats ont pris plus de 10 ans. « Nos détracteurs nous disaient que, face à sa complexité, nous ne parviendrions jamais à réaliser cet essai, explique Pinaki Pnigrahi, professeur d’épidémiologie et de pédiatrie à l’université du Nebraska, et auteur principal de l’étude. Maintenant, je prends cela comme un compliment ! »

Car, en plus de la découverte d’un traitement qui pourrait aider à sauver une partie du million de bébés tués par une infection dans les premières semaines de leur vie, l’étude américaine fournit une nouvelle preuve de l’importance de la colonisation bactérienne sur la fonction immunitaire. Et donc sur la survie dans des régions où la mortalité infantile est élevée, comme sur la santé de manière plus générale.

Le Pr Panigrahi va chercher d’autres pré- et probiotiques efficaces sur les infections, mais aimerait par ailleurs poursuivre ses recherches sur les prébiotiques et la médecine préventive, dans des domaines plus étendues de la médecine. Dans un contexte de hausse de l’antibiorésistance, leur introduction et leur maîtrise pourrait être salvatrice.