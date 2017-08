Ardoix

Ardèche : quatre hospitalisations liées à une épidémie de rougeole

En quelques semaines, six personnes ont contracté le virus de la rougeole dans une commune du Nord Ardèche, rapporte France Bleu.

Une épidémie de rougeole s’est déclarée à Ardoix, dans le Nord Ardèche, rapporte France Bleu. Six personnes - deux adultes et quatre enfants dont certains en bas âge - ont été infectées par le virus entre début juillet et le 9 août dernier. Quatre patients ont dû être hospitalisés.

Les six personnes sont à présent hors de danger et les quatre patients hospitalisés ont pu rentrer chez eux, précise l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, citée par France Bleu. Tous sont des personnes qui habitent ou travaillent dans cette petite commune de 1100 habitats.



Fortement contagieux

L'ARS appelle à la vigilance et invite les habitants du Nord Ardèche, à consulter un médecin en cas de fièvre et d'apparition de boutons. Elle alerte sur la très forte contagiosité du virus qui peut contaminer jusqu’à 20 personnes autour d’un malade, et générer des atteintes sévères, voire mortelles – de fait, il n’existe pas de traitement curatif de la rougeole.

Par ailleurs, l’ARS a rapporté à France Bleu que les récents cas avérés de rougeole à Ardoix concernaient des personnes non-vaccinées. D'après les chiffres de l'ARS, 71% des habitants de l'Ardèche sont vaccinés contre la rougeole, soit 10 % de moins que la moyenne nationale.





Le vaccin, bientôt obligatoire

Le gouvernement a confirmé sa volonté de rendre obligatoire huit vaccins supplémentaires, dont celui de la rougeole. Sur cette maladie, « la couverture vaccinale chez les enfants à deux ans n'atteint que 78 %. Or tant qu'elle n'atteint pas les 95 % le risque de vague épidémique périodique persistera », a défendu Agnès Buzyn.

La rougeole a fait sa première victime en France à la fin du mois de juillet 2017. Une jeune fille de 16 ans originaire de Nice a succombé à cette maladie infectieuse à l’hôpital Nord de Marseille après avoir été hospitalisée en réanimation pendant trois semaines. La jeune fille n’avait jamais été vaccinée contre la rougeole.