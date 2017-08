Vendu sur Internet

Arnaque : le sticker "Jiftip" ne protège ni des IST ni d'une grossesse

Un sticker destiné à être collé sur le pénis pourrait s'avérer dangereux. Il ne protège ni contre le VIH, ni contre les autres IST, et n’est pas non plus efficace comme contraceptif.

Publié le 13.08.2017