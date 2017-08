Déserts médicaux

Maisons de santé : rémunération des professionnels revue à la hausse

Le forfait attribué aux salariés et libéraux des centres de santé en plus du paiement à l’acte a été réévalué.

Le gouvernement confirme son intention de miser sur les maisons de santé pour lutter contre les déserts médicaux. Un arrêté validant « les dispositions de l'accord conventionnel interprofessionnel (ACI) relatif aux structures de santé pluriprofessionnelles » est paru au journal officiel du 5 août. Il prévoit une hausse des primes accordées aux professionnels de santé exerçant dans ces structures.

L’accord avait été signé en avril dernier entre l’Assurance maladie et les syndicats de médecins, de sages-femmes, d’infirmiers, de pharmaciens et d’orthoptistes. C’est donc par une incitation financière à la pratique dans ces régions que le ministère de la Santé compte les attirer ou les retenir.

Jusqu’à 42 % d’augmentation

Les structures de pratique collective sont déjà encouragées, et les professionnels de santé y exerçant reçoivent un forfait, en plus de leur rémunération à l’acte, sous certaines conditions, notamment en termes d’horaires d’ouverture ou de prise en charge des malades chroniques. L’accord prévoit une hausse de ce forfait.

Les nouvelles structures recevront une dotation minimale de 20 000 euros. Et pour les autres déjà en activité, la hausse n’est pas négligeable. Par exemple, une maison composée de 13 professionnels de santé, intégrant 4 000 patients et respectant les consignes pourra percevoir jusqu’à 73 500 euros par an, contre 51 800 jusqu’à présent, d’après l’AFP qui relaie un communiqué de l’Assurance maladie. Cela représente une hausse de 42 %.