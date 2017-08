Un scandale au long cours

Le sujet est pourtant bien connu, et depuis longtemps. Depuis 1981, un Code international de commercialisation des substituts du lait maternel prévoit des règles censées assurer que les mères ne soient pas dissuadées de l’allaitement maternel au profit de substituts qui pourraient être dangereux pour l’enfant.

Il prévoit notamment « qu’il ne saurait y avoir, auprès de la population, de promotion de substituts du lait maternel, du biberon et des tétines ; que les installations de soins et les professionnels de la santé ne doivent pas non plus jouer de rôle dans la promotion des substituts du lait maternel et que des échantillons gratuits ne doivent pas être distribués aux femmes enceintes, aux mères de nourrissons ou aux familles ». Des règles pas toujours respectées dans les pays en développement.





Des bienfaits pour l’enfant et la mère

L’OMS recommande une alimentation exclusive au lait maternel jusqu’à 6 mois, puis partielle jusqu’à deux ans, en introduisant progressivement d’autres aliments. « Il apporte tous les nutriments nécessaires à leur développement et contient des anticorps qui les protègent de maladies courantes telles que la diarrhée et la pneumonie, les deux premières causes de mortalité de l’enfant dans le monde », explique l’organisation onusienne.

Il procure également des bénéfices pour l’enfant tout au long de sa vie, en réduisant les risques d’hypertension, d’hypercholestérolémie, d’obésité ou de diabète de type 2. Il protège même la mère de certaines maladies, notamment des cancers du sein et des ovaires.