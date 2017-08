Cellulite infectieuse

Toulouse : un bébé hospitalisé après des piqûres de moustique

Un enfant d’un an et demi a développé de violentes réactions après avoir été piqué. Son père témoigne et demande que soient vidés les bassins d’eau stagnante.

Un père de famille toulousain tente de se faire entendre par les services municipaux de sa commune. La ville est la proie d’une invasion de moustiques qui pourrit la vie de ses habitants et des touristes. Mais ce désagrément n’est pas la raison principale de la colère d’Antoine. Son fils d’un an et demi a dû être hospitalisé à la suite de plusieurs piqûres.

« Mon fils a été piqué une première fois début juin, il a fait une réaction violente car sa joue s’est mise à gonfler démesurément », explique-t-il dans La Dépêche, qui relaie l’information. D’autres attaques au niveau du cou et de l’oreille n’ont pas arrangé les choses, et l’enfant a déclaré une infection. »





Une infection potentiellement mortelle

« Nous avons dû le mener aux urgences de la clinique Saint-Jean-Languedoc, qui l’a gardé en observation, sous antibiotiques, durant une semaine, ajoute le père. On nous a dit qu’il faisait une cellulite infectieuse, déclarée en réaction aux piqûres de moustique. »

La cellulite infectieuse est causée par des bactéries qui prolifèrent sous et dans la peau. Elle s’attaque aux tissus, et aux graisses. C’est une urgence médicale qui nécessite un traitement antibiotique, et parfois même un nettoyage chirurgical de la zone infectée.

Elle se traduit par des rougeurs, un gonflement de la peau et un dégagement de chaleur, et se produit souvent au niveau du visage et du cou, ou sur les membres inférieurs.