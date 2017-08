Une association claire

Les chercheurs britanniques ont proposé une expérience consistant à faire apprendre un schéma classique d’évènements : les participants entendaient un son - soit grave, soit aigu -, suivi d’une image liée au son. Par exemple, un son aigu était suivi d’une photo de maison, et un son grave d’un visage. Pour créer un évènement inattendu, il suffisait de présenter un visage après un son aigu.

Pour évaluer leur réaction à ce changement, ils ont observé le comportement des participants et la dilatation de leurs pupilles. Lorsque des évènements imprévus intervenaient, les personnes atteintes de TSA réagissaient moins que les autres. Et plus les symptômes étaient sévères, moins la réaction était importante.





Un début d’explication

« Lorsque l’incertitude gagne nos propres croyances, par exemple lorsque les circonstances sont volatiles, nous nous en remettons plus à nos sens qu’à nos prévisions, explique le Dr Rebecca Lawson, neuroscientifique et auteure principale de l’étude. Si les personnes autistes font plus souvent face à cette inconstance, cela pourrait expliquer leur propension à la surcharge sensorielle, leur fonctionnement perceptuel et leur insensibilité au contexte. »

Les résultats de l’UCL pourraient au moins apporter un éclairage sur la manière dont les personnes souffrant de TSA perçoivent le monde qui les entoure.