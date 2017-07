Les Français trop gourmands

L’étude est formelle sur un point : c’est bien la consommation de sucre qui amène aux troubles mentaux, et non le contraire. Dans le cadre de cette cohorte, aucun lien n’émerge dans l’autre sens. Ce qui renforce l’idée que dépression, anxiété et autres pathologies ne conduisent pas à la consommation de sucres.

Aux yeux du Pr Eric Brunner, également auteur des travaux, cette publication plaide aussi en faveur d’une taxation des produits sucrés. « La nouvelle taxe sur les boissons sucrées, qui entre en vigueur en avril 2018, constitue un pas dans la bonne direction », estime-t-il.

De fait, le Royaume-Uni dépasse largement la dose quotidienne de sucres recommandée. En moyenne, un Britannique absorbe 68 grammes par jour. L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) conseille de ne pas excéder 5 % des apports quotidiens globaux – soit 25 grammes. En France, la dernière étude précise sur le sujet date de 2007. Selon INCA 2, les Français sont eux aussi trop gourmands : ils ingèrent chaque jour 100 grammes de sucres en moyenne.