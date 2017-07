Danger pour la mère ou l’enfant

L’IMG est pratiquée « lorsque des motifs graves mettent en danger la santé de la mère ou de l'enfant à naître », notamment « s'il y a une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic », indique le site de l’Assurance Maladie. Elle peut intervenir à n’importe quel moment de la grossesse.

Avant le déclenchement du travail, parfois pendant (entre le passage de la tête et du haut du corps, et avant la première respiration), une injection est pratiquée dans le cordon ombilical, ou directement dans le cœur du fœtus. Elle contient une drogue anesthésiante et un produit provoquant la mort. « Le taux de succès est de 100 % par injection intracardiaque, alors qu’il est de 87 à 95 % pour l’injection cordonale, explique-t-on du côté du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. Deux cas d’enfants nés vivants dans la littérature ».