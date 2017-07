Hygiène

Paris : la baignade à nouveau autorisée à la Villette

Fermé à la baignade ce lundi en raison d’une contamination par des entérocoques, le bassin de la Villette peut à nouveau accueillir les baigneurs.

Bonne nouvelle pour les Parisiens ! La fermeture à la baignade du bassin de la Villette n’aura duré qu’une journée, et un jour de pluie et de froid dans la capitale. Après seulement une semaine d’autorisation, la mairie de Paris avait décidé d’interdire les plongeons ce lundi 24 juillet, en raison d’un risque bactérien.

Lors des prélèvements sanitaires, effectués quotidiennement, une quantité d’entérocoques trop importante avait été relevée dimanche soir, justifiant la fermeture. Rien d’alarmant, avait alors déclaré la mairie. Et, en effet, depuis ce mardi à 11 heures, les taux étant visiblement revenus à la normale, les plus courageux peuvent à nouveau se jeter à l’eau.

Bonne nouvelle : la qualité de l'eau étant revenue à la normale, la baignade de la Villette vient d'ouvrirhttps://t.co/n8IhtXwko4 pic.twitter.com/WiiHw1uBp3 — Paris (@Paris) 25 juillet 2017

Contamination bactérienne

Les entérocoques sont des bactéries que l’on retrouve typiquement dans le tube digestif. Elles sont opportunistes, c’est-à-dire qu’elles sont rarement pathogènes, mais peuvent s’avérer dangereuses pour les personnes dont le système immunitaire est fragilisé.

Elles peuvent causer des infections urinaires, ou d’autres plus graves au niveau de l’abdomen ou du cœur, par exemple. Elles se traitent avec des antibiotiques, mais les bactéries sont de plus en plus résistantes, justifiant ainsi leur surveillance dans les eaux potables, mais aussi des lieux de baignade.

Depuis le 17 juillet dernier, trois piscines ont été installées pour la baignade sur le quai de la Loire du bassin de la Villette. Elles peuvent accueillir jusqu’à 500 personnes. L’entrée est gratuite. Casiers et cabines ont été prévus, et la baignade est surveillée. L’Agence régionale de santé Île-de-France effectue des prélèvements quotidiens pour garantir la qualité de l’eau.