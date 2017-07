Les ophtalmos sur le coup

« Cette décision est manifestement contraire aux engagements pris pendant sa campagne électorale par Monsieur le Président de la République de lutter contre les déserts médicaux », ajoute le SNSMCV. Un sentiment partagé par d’autres spécialistes.

Il y a de cela à peine quelques jours, le Syndicat national des ophtalmologistes de France (SNOF) exprimait son « incompréhension totale face à la répartition des postes à l’ECN attribuant seulement 141 postes d’internes à l’ophtalmologie » dans un communiqué. C’est 10 de moins que l’année précédente, et 18 de moins en deux ans.

« Si elle est confirmée, cette baisse aura un impact très négatif sur l’accès aux soins des Français », estime le syndicat. Les ophtalmologistes espéraient une hausse du nombre de postes d’internes dans leur spécialité de l’ordre de 60 places. C’est donc l’inverse qui se produit.





Appel au gouvernement

« En Marche a soutenu notre proposition d’augmenter substantiellement les effectifs en ophtalmologie pour diminuer les délais d’attente et faire de l’accès aux soins des Français une priorité, rappelle le Dr Thierry Bour, président du SNOF. De plus, la ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Agnès Buzyn, s’est engagée à lutter contre les déserts médicaux. Comment expliquer cette baisse, alors que le délai d’attente pour obtenir un rendez-vous est en moyenne de 100 jours, le plus long de toutes les spécialités ? »

Les deux syndicats de cardiologie et d’ophtalmologie demandent à être reçus au ministère de la Santé en urgence pour tenter de trouver une issue positive. Mme Buzyn aura donc un dossier sensible de plus à traiter, après la vaccination et le tiers payant généralisé.