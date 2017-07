Des modifications profondes

Par défaut, un arrêt maladie est donc sollicité. Dans l’immense majorité des cas, ça n’est pas à cause d’une pathologie, mais bien à cause de la pénibilité du travail. Au final, seules 10 % des femmes enceintes exercent leur profession jusqu’à la date officiel du congé maternité.

Ce choix d’interruption prématurée est sans doute justifié. L’organisme se modifie en profondeur lors d’une grossesse et certaines tâches peuvent alors devenir plus pénibles, voire dangereuses.

La situation des deux caissières à l’origine de ce rapport le montre bien : enceintes, elles n’ont bénéficié d’aucun aménagement de poste. Elles ont donc continué à porter de lourdes charges. Jusqu'à la fausse-couche.





Changer de culture

Ce genre d’affaire est d’autant plus intolérable que des mesures existent déjà, dans l’objectif de limiter les risques pour les femmes enceintes. Des guides sont mis à disposition des gérants et des employées, par exemple. L’Anact plaide donc en faveur d’une évolution vers des mesures plus strictes.

Parmi les adaptations proposées figure le retrait de tâches, la régulation horaire ou encore le travail en binôme. Mais pour y parvenir, les entreprises devront améliorer leurs compétences, notamment sur l’intégration des hommes et la conduite à tenir en cas d’alerte – comme une nausée ou un malaise.

Voilà qui permettrait d’arrêter de considérer la grossesse comme une anomalie du parcours de travail. Les professionnels de santé doivent, pour leur part, mieux identifier les risques associés à la grossesse et valoriser les bonnes pratiques.