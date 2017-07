Traiter mieux et plus vite

Un enjeu de santé publique, notamment. L’accès à cette technique innovante sera facilité, rétablissant ainsi un équilibre national sur le plan des « besoins diagnostiques, pronostiques et thérapeutiques » pour les patients.

Le projet a également une portée scientifique. La mise à disposition des chercheurs des séquençages aidera à la compréhension des maladies « dans les domaines du cancer, des maladies rares et des maladies communes ».





400 millions d’euros

Enfin d’un point de vue économique, les porteurs du projet espèrent que l’investissement sera utile dans le développement d’une nouvelle filière industrielle, mais aussi pour rationnaliser les coûts pour le système de soin. Le séquençage permettra d’identifier les maladies avec plus de précision et de rapidité, et d’adapter les traitements, limitant ainsi l’errance thérapeutique ou les examens et les traitements inutiles.

« La mise en œuvre du plan représente un investissement de plus de 400 millions d’euros sur le quinquennat, a précisé le Premier ministre. L’avènement d’une médecine génomique française est en train de se matérialiser. Elle est porteuse de grands espoirs. »

Le lancement aujourd'hui de deux plateformes de séquençage de génomes marque une nouvelle étape vers une médecine personnalisée pour tous. pic.twitter.com/HnYIB1gWNM — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 17 juillet 2017

Moins de quinze ans après le premier décryptage complet du génome humain, un séquençage haut débit ne prend aujourd’hui que quelques jours, et coûte moins de 1 000 euros.