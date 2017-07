Emicizumab

Hémophilie : un anticorps réduit les saignements de 87 %

Un nouveau traitement de l’hémophilie réduit fortement le nombre de saignements. Il s’agit d’un anticorps qui agit comme le facteur déficient chez les patients.

L'ESSENTIEL L’hémophilie touche majoritairement les hommes. Les femmes porteuses de la mutation peuvent, rarement, présenter une forme atténuée. La maladie génétique touche une naissance masculine sur 5 000. Dans un cas sur trois, aucun antécédent familial n’est identifié. L’hémophilie A est la forme la plus fréquente. Elle se définit par un déficit en facteur de coagulation VIII.

Quand les saignements deviennent interminables, l’hémophilie est un véritable handicap pour ceux qui en souffrent. Des traitements permettent d’en limiter l’ampleur. Mais ils font régulièrement défaut aux patients. Leur organisme développe une résistance avec le temps. Cette ère est peut-être finie.

Un nouveau traitement, testé auprès de 109 enfants hémophiles A, permet de réduire le nombre d’hémorragies. Les résultats de l’essai clinique de phase III sur l’emicizumab sont publiés ce 10 juillet dans le New England Journal of Medicine.





Un substitut au facteur

L’hémophilie A est une maladie génétique causée par une mutation sur le gène codant le facteur de coagulation VIII. Actuellement, le traitement préventif consiste à injecter, plusieurs fois par semaine et en intraveineuse, ce facteur manquant. L’approche limite le risque de saignement sur une courte période.

Mais la répétition de ces injections provoque, dans 5 à 15 % des cas, une réaction du système immunitaire. Il développe des anticorps inhibiteurs, qui réduisent l’efficacité du traitement. Il ne reste que le recours à des agents de contournement, qui permettent de dépasser cette défense. Une solution partielle.

« Les médicaments habituels peuvent contourner le besoin en facteur VIII, mais ils ne fonctionnent pas aussi bien, explique Guy Young, principal auteur de cette étude. Les saignements restent difficiles à arrêter, durent plus longtemps et laissent plus de séquelles. »

L’emicizumab, testé par l’hôpital pour enfants de Los Angeles (Etats-Unis), apporte une double solution à ce problème. Cet anticorps monoclonal joue exactement le rôle du facteur VIII déficient : injecté une fois par semaine par voie sous-cutanée, il se lie aux facteurs de coagulation IX et X. En théorie, les patients hémophiles devraient souffrir de moins de saignements.