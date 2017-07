Expérimentations du Pr Hirt

Strasbourg : des restes de victimes de la barbarie nazie retrouvés à l’université

Une commission historique dépêchée à l’université de Strasbourg a retrouvé des restes humains en lien avec les expérimentations du Pr Hirt, un médecin nazi.

L’université de Strasbourg ouvre enfin les yeux sur son histoire, et sur les exactions qui ont eu lieu dans ses locaux pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a mandaté une commission historique indépendante, afin d’enquêter sur les agissements du Pr August Hirt, un anatomiste allemand de l’Institut d’anthropologie raciale Ahnenerbe, qui a mené des expérimentations sur des victimes de l’Holocauste.

Elle est notamment à la recherche de restes humains en provenance de victimes juives dans les collections anatomiques de l’université. Les recherches ont déjà abouti à la découverte d’une vingtaine de bocaux portant le nom du Pr Hirt, ainsi que 160 thèses de médecine rédigées entre 1943 et 1944, qui étaient jusqu’alors passées inaperçues.





« Une université qui a commis des crimes »

Rien ne prouve pour l’instant que ces restes proviennent de victimes juives des camps de concentration, mais cette trouvaille pose la première pierre d’une reconstruction historique, d’après Mathieu Schneider, le vice-président de l’université de Strasbourg, dont les propos ont été rapportés par France Bleu. « Malheureusement nous avons dû héberger dans nos murs une université qui a commis des crimes. C'est cette histoire que nous devons écrire ».

« Les premiers travaux de la commission historique montrent bien qu'il y a eu une intensification de la recherche entre 1943 et 1944 et que cette recherche était clairement destinée à servir les thèses raciales et les expérimentations médicales du nazisme », a-t-il notamment expliqué.

Les rapports historiques signalent que 86 personnes avaient été déportées du camp d’Auschwitz pour être gazées au camp de concentration alsacien du Struthof – le seul camp construit sur le sol français. Leurs dépouilles ont ensuite été disséquées à l’université de Strasbourg par le Pr Hirt et son équipe, à des fins de recherche et pour constituer une collection de squelettes.