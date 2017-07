Une mixité peu sociale

La mixité serait donc, au moins en partie non négligeable, responsable des dérives budgétaires. Et pas seulement. Les économistes de la CAE l’accusent aussi de créer des inégalités sociales.

« En encourageant la souscription de contrats collectifs généreux, le système nourrit les dépassements d’honoraires et la hausse des tarifs médicaux, expliquent-ils. Ces contrats collectifs mutualisent les risques entre des individus peu risqués (les salariés), tandis que les chômeurs et les personnes âgées doivent s’acquitter d’une prime plus élevée afin d’accéder à une assurance complémentaire. »





Séparer les activités

Le CAE propose de refondre le système, en supprimant ce système mixte. Un « panier de soins solidaire » prendrait en charge les dépenses de base, tandis que les assurances facultatives couvriraient les patients en dehors de ce panier. Les activités seraient ainsi séparées, et chacun des acteurs aurait la latitude pour négocier avec les offreurs de soins.

Le CAE estime qu’ainsi, il serait possible de maîtriser les dépenses, l’activité des professionnels de santé, et les dépassements d’honoraires. Ses membres estiment aussi qu’une telle refonte favoriserait une réelle concurrence dans le secteur des complémentaires, ce qui limiterait à nouveau les dépenses. Encore faudra-t-il convaincre les offreurs de soins…