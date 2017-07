Plusieurs pistes

D’autres pistes devront être explorées afin de mieux comprendre cette association entre les deux maladies. Car elles n’ont, a priori, pas de point commun.

La maladie de Parkinson est une pathologie neurodégénérative qui se traduit par un déficit de dopamine dans le cerveau, à l’origine des tremblements et autres troubles de la motricité. Le mélanome, lui, est un cancer de la peau peu fréquent qui se métastase facilement.

Génétique, réponse immunitaire, exposition environnementale… Les hypothèses d’explication sont nombreuses. Y apporter une réponse ferme pourrait bien s’avérer crucial. « Si nous parvenons à identifier la cause de ce lien entre la maladie de Parkinson et le mélanome, nous pourront mieux guider les patients et leur famille », estime Lauren Dalvin, qui signe ces travaux.



En attendant des conclusions plus précises, les professionnels de santé sont invités à surveiller plus spécifiquement les patients souffrant de Parkinson, afin de repérer le plus tôt possible un mélanome – si celui-ci se développe.