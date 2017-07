Pour les plus de 21 ans

Etats- Unis : le Nevada s’ouvre au cannabis récréatif

Le Nevada est le 5e Etat américain a légalisé la vente de cannabis pour un usage récréatif.

Les files d'attente sont longues dans le Nevada depuis samedi à minuit. Mais pour une fois, dans cet Etat désertique de l'Ouest des Etats-Unis, cela n'a rien à voir avec Las Vegas et ses célèbres casinos. Depuis ce weekend, le cannabis y est en vente libre, le Nevada devenant le 5e Etat américain a légalisé la vente de cette drogue douce pour un usage récréatif. Il a ainsi rejoint le Colorado, l’Oregon, Washington et l’Alaska.



La nouvelle loi, approuvée par referendum le 8 novembre 2016 (c'est-à-dire en même temps que l'élection présidentielle), permet aux adultes de plus de 21 ans d'acheter jusqu'à une once (un peu moins de 30 grammes) de marijuana par jour.



Il reste cependant illégal de vendre à des personnes de moins de 21 ans, tout comme il est interdit de fumer dans la rue ou de conduire après avoir consommé du cannabis.





60 millions de dollars en deux ans

Dans cet Etat très touristique, il est attendu que 2 acheteurs de cannabis sur trois soient des touristes. Selon les prévisions, la vente légale de cannabis pourrait rapporter 60 millions de dollars (52,5 millions d'euros) au Nevada, grâce aux taxes. A titre de comparaison, la légalisation du cannabis pour rapporter à la France plus d'un milliard d'euros par an en recettes fiscales, selon l'économiste Pierre-Yves Geoffard, professeur à l’Ecole d’économie de Paris, directeur d’études à l’EHESS.



Le Sénateur du Nevada, Tick Segerblom, une des voix principales pour la légalisation du cannabis dans cet Etat, a été le premier acheteur légal.



La Californie, le Massachusetts et le Maine ont également approuvé la consommation de cannabis à des fins récréatives et médicales le 8 novembre dernier, même si la nouvelle législation n'y a pas encore été mis en place.