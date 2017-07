Défaut d'assurance

Mais ce n'est pas le seul grief retenu contre elle. Il lui est également reproché de ne pas être titulaire d'une assurance lui permettant de pratiquer les AAD. Grotesque, rétorque le collectif, qui reproche l'hypocrisie française en la matière : les AAD sont autorisés, mais le montant de l'assurance permettant de les pratiquer s'élève à plus de 20 000 euros par an, ce qui correspond à environ un an de salaire pour une sage-femme exerçant en libéral.

« Il y a des résistances énormes en France par rapport à l'accouchement à domicile et il y a une ignorance de ce qui se fait à l'étranger », estime Nathalie Donnez, une sage-femme exerçant en Suisse et en France, et qui a rejoint « Les bébés d'Isabelle ». Elle espère que cette mise en lumière du problème forcera l'Ordre à se positionner plus clairement sur l'accouchement à domicile.

En France, moins d'une naissance sur 100 se déroule en dehors d'une maternité. Chaque année, les AAD concerneraient entre 2 000 et 3 000 mises au monde, sur plus de 800 000.