Négligences

Coupe du Monde 2014 : les médecins de la FIFA mis en cause

La Coupe du monde de football est un exploit sportif mais un échec médical. Les soignants de la FIFA seraient passés à côté de nombreuses commotions cérébrales.

Les médecins sportifs de la FIFA ont du souci à se faire. D’après une équipe de neurochirurgiens canadiens, ils ont laissé passer de nombreux cas de commotions cérébrales au cours de la Coupe du monde de 2014, organisée à Rio de Janeiro (Brésil).

Après avoir revu tous les matches de la compétition, les médecins de l’hôpital St Michael de Toronto (Canada) sont clairs : 72 collisions auraient dû faire l’objet d’un examen attentif. Ce ne fut pas le cas, déplorent-ils dans le JAMA.



64 rencontres, 12 stades, 32 pays… En nommant le Brésil pays organisateur de la Coupe du monde 2014, la FIFA a vu les choses en grand. Mais la fédération ne s’est pas montrée aussi ambitieuse au niveau de ses pratiques médicales. Sur le papier, les règles étaient pourtant prometteuses.

En accord avec les recommandations internationales, la FIFA a décrété le retrait du terrain de tout joueur présentant les signes évocateurs d’une commotion cérébrale. Perte de conscience, maux de tête ou encore temps de réaction ralenti devaient alerter. Sur le bord du terrain, les médecins devaient prendre le relais, et confirmer ou non l’incident.





Une mi-temps oubliée

Seulement, l’équipe médicale s’est montrée peu rigoureuse dans les faits. En visionnant à nouveau l’intégralité des matches, les neurochirurgiens ont observé 72 collisions entre deux têtes. C’est largement plus que les 19 blessures signalées par les médecins de la FIFA au cours de la compétition. L'Allemand Christoph Kramer est sans doute l'exemple le plus éloquent de ce laxisme.

Assommé d'un coup d'épaule lors de la finale contre l'Argentine, le milieu défensif s'écroule. Il ne sort du terrain que quinze minutes plus tard, hagard, soutenu par deux soigneurs. Quelques jours plus tard, il confie avoir oublié l'intégralité de la première mi-temps et ne pas se souvenir comment il est rentré au vestiaire. Malgré l'évidence d'une commotion cérébrale, il a continué à jouer. Jusqu'à la victoire. Les exemples de ce type sont malheureusement nombreux et ont suscité la colère du syndicat représentant les joueurs professionnels.