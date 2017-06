En y regardant de plus près, ils ont observé une hausse de la masse des muscles squelettiques et de la force des rongeurs. Leurs fibres musculaires avaient grossi. Une conséquence du traitement qui s’est vérifiée en laboratoire, sur des cellules humaines.

Un espoir de traitement pour les personnes âgées. Mais ce ne sont pas les seules concernées : certaines maladies chroniques comme l’obésité, l’insuffisance rénale ou des cancers induisent une perte de masse musculaire, qu’il n’est pas toujours évident de maîtriser. Les immobilisations, après des accidents ou des interventions chirurgicales, ont les mêmes conséquences.

Pour toutes ces personnes, la FDF19 pourrait représenter une arme thérapeutique intéressante. Les chercheurs de l’Inserm, associés à ceux de l’Institut national de la recherche agronomique (Inra), pensent aussi qu’elle pourrait être intégrée à l’élevage animal.

Les capacités cognitives dépendent de la masse musculaire

Outre le fait de diminuer le nombre de chutes, le maintien de la masse musculaire chez les personnes âgées permettrait de limiter le déclin des capacités cognitives. C’est le résultat d’une étude réalisée sur 338 personnes, âgées de 66 ans en moyenne, par des chercheurs de l’université de Finlande de l’Est, dont les résultats sont publiés dans la revue European Geriatric Medicine.

Au cours de leurs expériences, ils ont remarqué que plus les personnes étaient musclées, moins leurs capacités cognitives déclinaient avec l’âge, avec des zones pour lesquelles l’importance de la musculature était supérieure. En particulier, celles sollicitées par les développé-couchés et les séances de rameurs (pectoraux, épaules, dorsaux), et les exercices sur les jambes (flexion, extension, presse) présentaient une association plus importante.

En revanche, la mesure classique de la force musculaire, la poigne, n’est pas associée à une modification des capacités cognitives.

Difficile de savoir à ce stade lequel de la musculature en elle-même ou de l’exercice physique est responsable de ces bienfaits sur le cerveau. Mais les chercheurs encouragent à multiplier les recherches sur les liens entre capacités cérébrales et physiques.