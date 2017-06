Reste que les sanctions avaient été annoncées…

Dr Claude Leicher : Certes, mais le terme de désobéissance tarifaire n’est pas approprié. Car nous avons utilisé une modalité conventionnelle appelé le DE (dispositif prévu par l’article 42.1 de la convention de 2011, ndlr) qui autorise un dépassement d’honoraire exceptionnel en fonction de nos conditions de travail. (1)

Donc l’Assurance maladie estime que l’utilisation de ce dispositif conventionnel a été excessive. Mais je le dis très clairement : si l’Assurance maladie veut interdire l’utilisation de dispositions réglementaires, cela ne pourra fonctionner. Et s’il faut déclencher une nouvelle fois la contestation tarifaire lors des prochaines discussions, MG France le fera, car nous sommes déterminés à ce que les généralistes soient traités comme les autres spécialités.



La pression s’est-elle intensifiée depuis l’arrivée du nouveau gouvernement ?

Dr Claude Leicher : Des procédures que nous pensions terminées se poursuivent, comme celle de Seine-Maritime, tandis que d’autres se lancent. Une procédure est engagée contre 20 généralistes sur Paris et une autre concernerait 4 médecins dans l’Ain. Donc, tout à coup, on observe une intensification du nombre de médecins concernés alors qu’on aurait pu laisser tomber tout cela depuis le 1er mai.

Je rappelle, par ailleurs, que ces dépassements représentent seulement 8 % de la valeur de l’acte et qu’ils sont exceptionnels et non systématiques. Alors que dans le même temps en secteur 2, des médecins pratiquent des dépassements bien plus élevés de l’ordre de 300 %.

Nous avons le sentiment que le secteur 1 est la cible préférée de l’Assurance maladie. Pendant ce temps, le secteur 2 vit sa vie tranquillement.



(1) Les médecins peuvent appliquer cette disposition en « cas de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade non liée à un motif médical ».