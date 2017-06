Etude sur 87 malades

Maladie de Charcot : les causes génétiques auraient été sous-estimées

17 % des cas sporadiques de maladie de Charcot seraient en fait dus à des variations génétiques rares.

L'ESSENTIEL 90 % des patients souffrant de SLA n’ont pas d’antécédents familiaux. Selon cette étude, 17 % des cas non familiaux seraient causés par une mutation génétique. Les patients souffrant de SLA sont quatre fois plus à risque de présenter une variation associée à la maladie. La maladie de Charcot est une pathologie dégénérative incurable. Elle provoque généralement la mort du patient dans les 3 à 5 ans suivant le diagnostic. 800 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. Ils surviennent généralement entre 50 et 70 ans.

Les gènes jouent un rôle plus lourd qu’estimé dans la sclérose latérale amyotrophique (SLA). L’immense majorité des cas sont dits sporadiques. Mais même en l’absence d’antécédents familiaux, des anomalies génétiques sont plus souvent constatées chez les patients. Une étude menée aux Etats-Unis le montre dans Neurology.

87 patients atteints de la forme sporadique de la maladie de Charcot ont réalisé un dépistage génétique pour le bien de cette étude. Un choix important : seuls 10 % des cas sont d’origine familiale. Et les causes des formes sporadiques sont mal connues. A en croire ces travaux, les gènes jouent un rôle non négligeable.





17 % de causes génétiques

Des analyses génétiques ressortent 33 variations fortement associées à cette maladie dégénérative. En les comparant à 300 personnes en bonne santé, les chercheurs ont constaté que ces variants étaient plus souvent présents chez les malades.

Un quart des volontaires dont la SLA a été diagnostiquée sont porteurs d’altérations rares contre 15 % dans le groupe en bonne santé. Mais ces modifications n’augmentent pas le risque de développer la maladie, même si elles lui sont associées.

En revanche, si on n’observe que les variants potentiellement dangereux, les malades se distinguent nettement. Ils sont quatre fois plus à risque de porter une mutation à risque par rapport aux participants sains. 17 % des cas de SLA seraient donc causés par une mutation génétique.

« Il faudra plus de travaux pour découvrir d’autres facteurs génétiques qui déclenchent la maladie, et pour définir des facteurs non génétiques impliqués dans la SLA », annonce d’emblée Summer Gibson, principal auteur de cette étude.