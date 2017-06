Graissées saturées

L'huile de coco augmente taux de mauvais cholestérol

Selon des cardiologues américains, l'huile de coco aurait des effets délétères sur la santé cardiovasculaires.

Vous pensiez sauver la planète et votre santé en répudiant l’huile de palme au profit de l’huile de coco. L’intention est louable et, côté environnement, vous avez juste. Mais pour votre santé, cet aliment s’avère tout aussi néfaste que la célèbre huile de palme, selon une étude de l’association américaine de cardiologie (AHA), qui publie des travaux dans le journal Circulation.

Les auteurs montrent que l'huile de coco utilisée pour l'alimentation est en effet aussi toxique, surtout lorsqu’elle est chauffée. Et pour cause : cette huile est très riche en graisses saturées (à 82 %), rappelle le rapport, plus encore que le beurre (saturé à 63 %)!





"Mauvais cholestérol"

L’idée selon laquelle l’huile de coco serait plus saine que l’huile de palme ou que le beurre pourrait être à l’origine de troubles cardiovasculaires, selon les auteurs. En effet, leurs observations montrent que l’huile de coco augmente significativement les niveaux de « mauvais » cholestérol (LDL).

Utilisées en cuisson, ces huiles produisent par ailleurs des composés cancérogènes, selon les auteurs, qui ne voient pas d’effet positif lié aux huiles de coco et n’en recommandent donc pas la consommation.





Marketing et croyances

L’association américaine de cardiologie suggère ainsi de favoriser les huiles végétales riches en graisses monoinsaturées (olive, amande, avocat) et polyinsaturées (tournesol, pépins de raisin, noix).

« Une étude a récomment montré que 72 % des Américains ont classé l’huile de coco parmi la ‘nourriture saine’, contre 37 % de nutritionnistes, expliquent les chercheurs. Ce décalage peut être attribué au marketing de l’huile de coco dans la presse populaire ».