Essai sur 3 ans

Des lentilles ralentissent la progression de la myopie chez les enfants

Des chercheurs ont mis au point des lentilles permettant de réduire la progression de la myopie chez les enfants, selon des travaux présentés ce samedi.

C’est le rêve de tous les myopes. Se réveiller le matin, ouvrir les yeux et… voir. Les courbes, les contours, les détails. Le monde tel qu’il est vraiment, et non tel qu’ils le perçoivent sans correction : flou, informe et diffus. Pour réaliser ce rêve, on a longtemps dit aux myopes que la solution consistait en une intervention chirurgicale. C’était avant que des chercheurs mettent au point des lentilles capables de réduire la myopie – ce, dès l’enfance.

Voilà trois ans que les participants d’un essai clinique sont suivis afin de déterminer l’efficacité de ces lentilles d'un nouveau genre. Les résultats de ces travaux ont été présentés ce samedi à la conférence de l’Association Britannique des Lentilles de Contact à Liverpool.





Pas d'effets secondaires

Près de 150 enfants âgés de 8 à 12 ans et atteints de myopie ont porté tous les jours des lentilles souples bifocales quotidiennes, visant à contrôler la progression de la myopie juvénile. Ces lentilles comportent des zones qui alternent traitement et correction visuelle.

Après trois ans de port, les auteurs ont effectivement pu constater que ces lentilles ralentissaient la progression de la myopie. Ainsi, cette progression était diminuée de 59 % selon la mesure de l’équivalent sphérique (puissance de focalisation effective de l’œil) et de 52 % selon la mesure de la longueur axiale de l’œil, par rapport au groupe d’enfants myopes ayant porté des lentilles traditionnelles de vue.

Les auteurs notent l’absence d’effets secondaires de cette méthode, par rapport aux autres traitements, notamment aux thérapies pharmacologiques en cours d’élaboration, un gel oculaire notamment.

La prévalence de la myopie explosera au cours des prochaines décennies. Actuellement, deux milliards de personnes en sont atteintes à travers le monde, un chiffre qui pourrait s’établir à cinq milliards d’ici 2050.