Melanie Gaydos : sa maladie génétique l'aide à devenir mannequin

Melanie Gaydos est une mannequin hors du commun : elle souffre d’une maladie génétique rare. Née sans dents ni cheveux, elle pose pour plusieurs photographes.

Après des années de conformisme, la mode remet à l’honneur les mannequins hors norme. Winnie Harlow et Khoudia Diop ont prouvé que la couleur de peau n’est pas une limite sur les podiums. Une jeune Américaine démontre, de son côté, qu’une maladie génétique ne pose pas plus de problème.

Née sans ongles, ni dents, ni cheveux, Melanie Gaydos est récemment apparue dans les pages du magazine de mode i-D. Son physique hors du commun fait d’elle une mannequin de plus en plus prisée. Rien ne la prédestinait pourtant à cela. L’Américaine souffre d’une maladie génétique rare : la dysplasie ectodermique, aussi connue sous le nom de syndrome de Clouston.

Thank you Tim ???????????????????? #timwalker #idmagazine #melaniegaydos Une publication partagée par Melanie Gaydos (@melaniegaydos) le 28 Mai 2017 à 20h09 PDT

40 opérations chirurgicales

Le syndrome dont souffre la jeune femme est « une maladie génétique du développement de l’ectoderme », explique le site Orphanet. Cela se traduit par des malformations des cheveux, des dents, mais aussi de la peau et des glandes sudoripares. Plusieurs centaines de formes de la maladie existent et presque toutes provoquent un défaut au niveau du mécanisme de sudation. L’organisme est donc incapable de réguler seul sa température.

Melanie Gaydos est née avec une forme particulièrement marquée du syndrome de Clouston. Il a fallu une quarantaine d’interventions chirurgicales pour corriger sa fente labio-palatine (plus connue comme le bec de lièvre) et d’autres défauts au niveau des yeux et des oreilles.

Une publication partagée par Melanie Gaydos (@melaniegaydos) le 17 Mai 2017 à 17h12 PDT