Une meilleure qualité de vie

Ces volontaires ont goûté les différents types de popcorn et les ont notés, pensant participer à une épreuve de goût. En réalité, ces réponses ont servi à évaluer l’impact du miroir sur l’appétence des aliments. Un simple reflet dans la pièce suffit à relever la saveur du popcorn, ont constaté les chercheurs.

Par rapport à l’image du mur, ceux qui ont mangé en compagnie de leur sosie dans le miroir apprécient davantage le maïs soufflé. Ce qu’a confirmé une deuxième série d’expérience menée sur 12 personnes âgées.

Or, « des études ont montré que, pour les personnes âgées, apprécier la nourriture est associé à une meilleure qualité de vie, et que manger seul est associé à plus de dépression et une perte d’appétit », rappelle Noboyuki Kawai, co-auteur des travaux.





Des repas plus sains

Mais l’approche est tout aussi efficace auprès d’un public plus jeune. Dans la troisième partie de l’étude, les Nippons ont recruté des jeunes adultes qui ont suivi la même expérience. Là encore, le popcorn est jugé plus savoureux… et les bols sont vidés plus rapidement.

La technique est simple mais pourrait être efficace pour apporter un peu plus de saveur dans le repas des seniors vivant seuls. Mais elle pourrait aussi améliorer la qualité de ceux-ci. D’autres travaux ont montré qu’en présence d’un miroir, la quantité d’aliments gras recule au profit de ceux au profil diététique plus positif.