Infarctus du myocarde

Pontage coronarien : la mortalité grimpe 10 ans après

La mortalité des patients ayant subi un pontage coronarien est proche de celle de la population générale. Mais après 10 ans, elle monte en flèche.

Les patients souffrant d’insuffisance coronarienne chez lesquels les traitements médicamenteux (bêta-bloquants, statines, anti-agrégants plaquettaires…) et les éventuelles angioplasties n’ont pas fonctionné subissent souvent un pontage coronarien.

C’est une chirurgie lourde, à cœur ouvert, mais pour laquelle le pronostic est bon. Les progrès chirurgicaux réalisés depuis une trentaine d’années confèrent désormais aux patients qui en ont bénéficié une survie quasiment identique à celle de la population générale.

Mais entre 8 et 10 ans après l’intervention, la mortalité augmente très fortement.





62 % de mortalité en plus

C’est ce qu’ont observé des épidémiologistes de l’hôpital universitaire d’Aarhus (Danemark), grâce à une étude sur plus de 50 000 patients opérés entre 1980 et 2009, dont ils publient les résultats dans la revue Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes.

En comparant leur survie sur 30 ans à celle d’une cohorte de 500 000 personnes, ils ont remarqué qu’elle était quasiment identique pendant les huit années suivant l’opération – à l’exception du premier mois, où elle est entre 20 et 25 fois plus élevée.

Ensuite, entre 10 et 20 ans, elle est plus élevée de 62 % chez les patients opérés, et entre 20 et 30 ans, de 76 %.