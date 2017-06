Des conditions précises

Toutes ces mesures sont réalisées dans des conditions très strictes : puissance maximale d’émission de DAS 100 % du temps et durant au moins 6 minutes. Or comme l’AFNR le souligne les portables émettent très rarement leur puissance maximale de DAS. Elle ne se rencontre que lorsque le téléphone se trouve en limite de couverture réseau. Par ailleurs, les usagers utilisent rarement leurs données mobiles toute la journée.

Lors de ce travail, l’agence a réalisé des mesures complémentaires. Ces dernières ont été effectuées avec le téléphone au contact du corps et à moins de 5 mm de distance – des conditions non prévues par les règles de conformités. Et dans ce cas là, les DAS vont « au-delà de la norme ». L’ANFR souligne que ces mesures « n’avaient pas pour objet de juger de la conformité des équipements. Cette conformité ne peut en effet être prononcée qu’à la distance préconisée par le constructeur, conformément à la réglementation alors en vigueur ». Néanmoins, ces résultats ont été communiqués à la Commission européenne.