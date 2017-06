Minocycline

Sclérose en plaques : un antibiotique ralentit les poussées

Un antibiotique ancien serait efficace contre la sclérose en plaques. Testée auprès de patients en stade précoce, la minocycline a réduit les poussées inflammatoires.

Nouvel espoir de traitement dans la sclérose en plaques. Des chercheurs canadiens ont testé l’efficacité d’un antibiotique habituellement indiqué dans l’acné. Il permet de ralentir l’évolution de la maladie de manière notable, concluent les experts de l’université de Calgary (Canada) dans le prestigieux New England Journal of Medicine.

La minocycline est un vieil antibiotique indiqué dans les cystites, l’acné ou encore les infections à chlamydia. Mais son usage pourrait bien être élargi à la sclérose en plaques. En effet, le médicament réduit l’inflammation qui se produit lors des poussées.





Moins de risque de progression

Testé sur 142 patients au stade précoce de la maladie, le traitement s’est avéré efficace au-delà des espérances des chercheurs. L’une des volontaires témoigne dans un communiqué. Agée de 34 ans, Jill s’est réveillée un matin avec des fourmillements dans la main. Ils se sont rapidement étendus à la moitié de son corps.

Dans le cadre de l’essai, la Canadienne a pris de la minocycline pendant six mois, à raison de 100 mg deux fois par jour. Elle ne présente désormais plus de symptômes de la SEP et a arrêté son traitement antibiotique. Car c’est bien l’intérêt de ces résultats : non seulement le médicament réduit les poussées inflammatoires, mais il semble aussi limiter le risque d’évolution vers une forme progressive.

Au terme de l’étude, les personnes traitées avaient 33 % de risque de progresser vers une sclérose en plaque plus grave. Dans le groupe placebo, cette probabilité était évaluée à 61 %.