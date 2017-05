Inserm

Incontinence fécale : la thérapie cellulaire donne des résultats prometteurs

L'injection de cellules souches apporte des bénéfices à 60 % des patients atteints de ce trouble grâce à la production de nouvelles fibres musculaires.

C’est un trouble qu’on évite d’évoquer. Moins répandue que l’incontinence urinaire, l’incontinence fécale ou anale touche pourtant un million de Français. Et malgré les conséquences sur la qualité de vie et le quotidien, de nombreux malades tardent à consulter. Outre le sentiment de honte, les patients pensent qu’il n’y pas de solution efficace. Mais le traitement mis au point par une équipe de l’université et du CHU de Rouen, et présenté dans Annals of Surgery, pourrait bien changer la donne.

L’incontinence anale est liée à l’altération des muscles sphincter qui entourent l’anus. Ces dommages peuvent apparaître après un accouchement – entre 10 et 15 % des femmes sont concernées -, une intervention chirurgicale ou une atteinte neurologique. Le vieillissement et les changements hormonaux chez la femme sont aussi des facteurs.

Pour atténuer les symptômes, il faut donc réparer ces muscles et leur redonner leur capacité de contraction.



Une thérapie efficace chez le rat

Pour y arriver, des chercheurs français de l’Inserm dirigés par Olivier Boyer ont imaginé une thérapie cellulaire consistant à utiliser des cellules souches musculaires, aussi appelées myoblastes. Leurs premiers tests effectués chez le rat ont été très prometteurs. Après l’injection, les cellules souches sont devenues des fibres musculaires. Les cobayes ont alors récupéré une fonction sphinctérienne.

Fort de ces résultats, ils ont expérimenté leur traitement chez 24 patients dans le cadre d’un essai de phase 2 randomisé en double aveugle. La moitié des volontaires ont donc reçu une injection de myoblastes et l’autre moitié un placebo. Ni les participants ni les médecins ne savaient ce que contenaient les seringues.

Au préalable, un fragment de muscle a été prélevé au niveau de la cuisse des malades. Les cellules souches ont ensuite été cultivées en laboratoire pour en obtenir un nombre insuffisant. Pour chacun des participants, les préparations ont été congelées.