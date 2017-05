Pollens de graminées

Allergies : 28 départements en zone rouge

Dans plusieurs régions comme le Nord ouest et le Sud, le risque d'allergie sera très élevé pendant plusieurs semaines.

Les allergiques le savent, les pollens ne font pas le pont ! Bien présents actuellement sur tout le territoire, les pollens de graminées provoqueront un risque d'allergie très élevé pendant plusieurs semaines. Le Sud et l'Ouest sont particulièrement touchés. En tout,28 départements sont en alerte rouge : Loire Atlantique, Maine et Loire, Vendée, Deux Sèvres, Vienne, Charente Maritime, Dordogne, Lot et Garonne, Landes, Pyrénées Atlantique, Gers, Hautes Pyrénées, Tarn et Garonne, Haute Garonne, Tarn, Ariège, Aveyron, Aude, Pyrénées orientales, Lozère, Ardèche, Rhône, Ain, Isère, Drôme, Vaucluse, Hautes-Alpes et Alpes de Haute Provence.



Les conditions anticycloniques estivales qui règnent sur la France favorisent la dispersion des pollens dans l’air et seules les pluies d’orages apporteront un peu de répit aux allergiques la semaine prochaine, précise le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) dans son dernier bulletin allergo-pollinique (suivre le lien pour découvrir les risques allergiques département par département).



« Les conjonctivites et les rhinites seront intenses chez les personnes allergiques qui doivent impérativement suivre leur traitement ou consulter leur médecin », recommande l'association.







Le RNSA précise également que les bourres de peuplier, ces petites peluches blanches qui forment des nuages cotonneux et que vous avez probablement remarqué ces derniers jours, volent en grande quantité sur tout le territoire en ce moment. « Ces bourres de poils qui ont un caractère irritatif, ne provoquent pas d'allergie respiratoire », décrit l’association.



Du côté des chênes et des oliviers, dans le sud de la France, le niveau de risque reste moyen.



L’oseille est présente sur l’ensemble de la France avec un risque très faible et les pollens de plantain seront principalement dans le Sud. Il est possible que certaines villes subissent quelques pics de pollution qui exacerberont les symptômes dus aux graminées.