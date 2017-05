Antécédents psychiatriques

Bordeaux : un homme tente de voler un bébé à l'hôpital

Un trentenaire a arraché un nourrisson de 19 mois des bras de son père devant le CHU de Bordeaux. Il a été interné d'office en hôpital psychiatrique.

Dans la nuit de dimanche à lundi, un homme de 30 ans a tenté de voler un enfant devant le CHU de Bordeaux, a rapporté le quotidien Sud Ouest.

Les faits se sont déroulés aux alentours de 3h30 sur le parking des urgences pédiatriques. Un père et sa fille de 19 mois sortaient des urgences de l’hôpital. Le trentenaire s’est alors approché d’eux et a entamé une discussion. Puis tout d’un coup, il a donné un coup de poing au père, s’est emparé du nourrisson et a pris la fuite.

Le père l’a alors pourchassé et rattrapé. Lors de sa course, le kidnappeur a lâché l’enfant. En tombant la petite fille s’est blessé légèrement à la tête.