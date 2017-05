Justice

Italie : elle achète un bébé 20 000 euros avant de l'abandonner

Après avoir simulé une grossesse et payé 20 000 euros pour adopter illégalement un nourrisson, l'Italienne l'a rendu 3 jours plus tard parce qu’il était métis.

20 000 euros. C’est la somme qu’a déboursé Francesca Zorzo pour adopter illégalement un enfant. Et pourtant, trois jours après, elle a rendu le bébé à sa mère biologique. En cause, sa couleur de peau. La fillette est métisse et l’Italienne a simulé une grossesse pendant neuf fois. Incapable d’expliquer le teint de sa progéniture à ses proches, elle a préféré l’abandonner.

La femme de 35 ans, déjà mère d’un enfant, devra répondre de ses actes devant la justice. A ses côtés sur le banc des accusés, la femme roumaine qui a accepté de lui vendre sa fille et un Marocain de 48 ans qui a servi d’intermédiaire. La police a, en effet, été alertée par un agent d’état civil de la province de Latina, au sud-est de Rome. Il avait reçu un appel suspect.