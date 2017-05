Sondage

Instagram et Snapchat nuisent à la santé mentale des jeunes

Les réseaux sociaux auraient un impact négatif sur la santé mentale des 15-24 ans, selon un sondage qui insiste sur la nécessité d’un bon usage.

La communication par écrans interposés a explosé au cours de la décennie. Mais est-ce pour notre bien ? Selon une nouvelle étude, les réseaux sociaux auraient tendance à nuire à notre santé mentale. Ces travaux s’ajoutent à une littérature foisonnante qui met en exergue le potentiel pathogène de ces outils.

L’étude en question est un sondage mené en ligne par la Royal Society for Public Health (RSPH), qui a interrogé 1479 utilisateurs âgés de 14 à 24 ans. Il leur était demandé d’évaluer l’impact de Facebook Twitter, YouTube, Instagram et Snapchat sur leur santé et leur bien-être. Une quinzaine de critères étaient passés en revue (anxiété, dépression, solitude, harcèlement, perception du corps, trouble du sommeil…).



Dépréciation de soi

Résultat : c’est Instagram et Snapchat qui obtiennent les plus mauvais scores – deux réseaux fondés sur l’image, avec une plus forte propension à générer de l’anxiété et de la dépréciation de soi. Facebook et Twitter arrivent au même niveau de dangerosité. Seul YouTube apparaît avoir un effet positif sur la santé mentale.

Ces réseaux, dont les adolescents et les jeunes adultes constituent 90 % des utilisateurs, « peuvent alimenter les crises de santé mentale », insiste la RSPH, qui invite à renforcer les mesures de réduction des risques – limiter les temps de connexion, identifier les signes de détresse mentale, construire un discours et des repères adaptés aux jeunes…

D’autant plus que ces réseaux, bien utilisés, peuvent avoir des effets profondément bénéfiques parce qu’ils nous permettent de créer des liens, souligne encore la RSPH, qui abonde cette fois en faveur des études suggérant un impact positif des réseaux sur la santé mentale. Question d’usage !