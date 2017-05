Bulletin RNSA

Allergies : les graminées déferlent sur l'Hexagone

La région du Sud Ouest sera fortement touchée par l'arrivée de ces pollens, mais au cours du week-end tout le pays devrait être envahi.

A vos mouchoirs. Les graminées déferlent sur toute la métropole au grand dam des allergiques. Si aucune région ne semble oubliée par les pollens, le Sud Ouest de la France sera particulièrement touchée, prévient le dernier bulletin Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) valable jusqu’au 28 mai.

Selon les modélisations de l’association, la concentration de graminées sera plus ou moins homogène sur le territoire dimanche. La côte ouest du pays devrait connaître un pic le lundi 22 mai. « Les allergiques aux pollens de graminées devront impérativement suivre leur traitement ou consulter leur médecin », recommande l’association.

Le retour du soleil est redouté

Mais ces pollens ne seront pas les seuls responsables du nez qui coule et des yeux qui grattent. « Les pollens de chêne, encore présents sur toute la France, se raccrochent surtout au pourtour méditerranéen. Cette région subissant aussi les assauts des pollens d'olivier et de pariétaire », décrit l’association. Les pollens de plantain seront également de la partie.

Plus au nord, les jours de pluie ont empêché la libération des pollens et leur dispersion. Alourdie par l’eau, les pollens sont plaqués au sol. Un moment de répit bien venu pour les personnes allergiques. Mais le retour du beau temps va profiter à la croissance des herbes. Et lorsque les conditions seront à nouveau favorables, les pollens se disperseront dans l’air. La menace allergique se renforcera donc dans les jours qui viennent.