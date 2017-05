Réduction des amniocentèses

Trisomie 21 : la HAS précise les conditions d'utilisation du test ADN

Le test ADN libre circulant a été validé par la Haute Autorité de Santé, et devrait être prochainement proposé à toutes les femmes enceintes.

La trisomie 21 concerne en moyenne 27 grossesses sur 10 000, soit plus de 2 000 par an, et sa fréquence augmente avec l’âge de la mère. Son dépistage est systématiquement proposé lors du premier trimestre, mais aboutit chaque année sur près de 20 000 amniocentèses et choriocentèses, qui représentent un risque faible, mais non nul, de fausse couche (entre 0,1 et 1 %).

Une méthode diagnostique récente, le test ADN libre circulant, permet de limiter le recours à ces procédures invasives. La Haute Autorité de Santé l’avait déjà validée en 2015, et publie ce mercredi ses nouvelles recommandations de dépistage de la trisomie 21, qui l’intègrent désormais.





Test supplémentaire

Depuis 2009 et la publication de ses dernières recommandations, le dépistage repose, au premier trimestre de grossesse, sur une mesure de la clarté nucale (une zone au niveau de la nuque du fœtus) par échographie, et un dosage des marqueurs sériques (examen biologique sur une simple prise de sang maternel). Ces deux tests, combinés à l’évaluation de facteurs de risques individuels, notamment l’âge de la patiente, permettent de définir un risque de trisomie 21 chez le fœtus.

S’il est estimé à plus d’une chance sur 250, une amniocentèse ou une choriocentèse est réalisée, afin d’établir le caryotype du fœtus (une photo des chromosomes), qui permet de vérifier la présence ou non d'un troisième chromosome 21, responsable de la trisomie.