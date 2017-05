Publication au JO

Trisomie : les tests non-invasifs bientôt généralisés

Un décret prévoit l’introduction d’un test non invasif, alternatif à l’amniocentèse, en routine de détection des maladies génétiques in utero.

L’amniocentèse reste un examen anxiogène pour une femme enceinte. Les risques de fausse-couche et d’accouchement prématuré ne sont pas négligeables. Depuis quelques années, un nouveau test permet d’éviter une grande partie des amniocentèses qui donneront des résultats négatifs : l’examen de l’ADN fœtal libre circulant.

Par un décret publié au Journal Officiel le 7 mai dernier, le gouvernement a officialisé l’intention de le proposer en routine prochainement, sans doute courant 2017. « Les conditions de prescription et de réalisation seront fixées par un arrêté du ministre de la Santé, pris sur proposition du directeur général de l'Agence de la biomédecine, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) », précise le décret.





Un test déjà utilisé

Ce texte fait suite à l’évaluation scientifique positive de la Haute autorité de santé (HAS). L’institution publiera prochainement un deuxième volet médico-économique de son évaluation, qui permettra de fixer les conditions dans lesquelles le test sera proposé dans les maternités françaises.

En attendant, le test non remboursé est disponible autour de 400 euros, et l’AP-HP le propose gratuitement depuis début mai dans ses établissements franciliens. Cette technique ne nécessitant qu’un échantillon sanguin, est à la fois bien plus spécifique et plus sensible, c’est-à-dire qu’elle ne produit que très peu de faux positifs et de faux négatifs.