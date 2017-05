Dépistage prénatal

Trisomie : l’AP-HP propose un test alternatif à l’amniocentèse

Les maternités des hôpitaux parisiens ont désormais accès à un test de dépistage des trisomies 13, 18 et 21, qui permettrait de diviser par deux le nombre d’amniocentèses.

Le dépistage prénatal de la trisomie 21 est proposé à toutes les futures mères, quel que soit leur âge, dans le premier trimestre de leur grossesse. Il permet de détecter une anomalie, et leur donne la possibilité d’une interruption de grossesse.

L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) propose depuis le 2 mai dernier, dans toutes ses maternités, l’analyse de l’ADN plasmatique maternel comme diagnostic prénatal non-invasif (DPNI). Cette technique récente, ne nécessitant qu’un échantillon sanguin, est à la fois bien plus spécifique et plus sensible, c’est-à-dire qu’elle ne produit que très peu de faux positifs et de faux négatifs.





Diminuer les risques de fausse couche

En approchant des 100 % de trisomies 21 détectées, ce test sanguin permettrait d’éviter la moitié des amniocentèses, estime le Pr Jean-Michel Dupont, du service de cytogénétique de l’hôpital Cochin (Paris), où la toute nouvelle plateforme automatisée haut débit, destinée à l’analyse de l’ADN plasmatique, a été installée. « Dans les cas où le test par analyse de l’ADN circulant se révèlerait négatif, nous savons que le risque résiduel est très faible, ce qui permet d’éviter le recours à ce geste invasif », explique-t-il.

Jusqu’à présent, le diagnostic reposait sur un test sanguin, associé à une échographie. Seulement, le test des marqueurs sériques couramment utilisé ne permet de déceler que 70 à 80 % des anomalies, et présente des faux positifs. Dans ces cas, les femmes enceintes doivent subir une amniocentèse – un prélèvement du liquide amniotique –, ou une biopsie d’une partie du placenta, qui se révèlent alors inutiles et augmentent le risque de fausses couches et de naissances prématurées.